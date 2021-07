Motorrijder ernstig gewond door botsing met auto in Groesbeek

Het was even schrikken, maar massale bomenkap langs Sint Walrickweg blijft uit

24 juni Het is een wat mysterieus zinnetje in een gemeentelijk stuk over een opknapbeurt van de Sint Walrickweg in Overasselt: ‘Verwachting/wens is dat er meerdere grote bomen gaan verdwijnen waardoor de zon en de warmte meer invloed zullen hebben op deze weg.’ Bij het lezen van die woorden sloeg Nick Egtberts van het Overasseltse dorpsplatform de schrik om het hart.