Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op weg tussen Nijmegen en Groesbeek

Nu het nog kan: sigaretje bij het darten in café ’t Huuske in Groesbeek

2 oktober GROESBEEK In ieder geval nog een paar weken kunnen de darters in de rookruimte van café Ut Huuske in Groesbeek pijltjes gooien én een sigaretje roken. Dan wordt duidelijk hoe de overheid, na een uitspraak van de Hoge Raad vorige week, het rookverbod voor rookruimtes in cafés gaat handhaven.