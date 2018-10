Museum Orientalis heeft miljoenen nodig om te blijven bestaan

Nieuwe naam

Het park moet een nieuwe naam krijgen (Cultuurpark Heilig Land), een nieuwe ingang, interactieve 'belevingsattracties' en zelfs overnachtingsmogelijkheden. Meest in het oog springend is de geplande make-over van het hoofdgebouw. Dat wordt omgeturnd tot entree en voorzien van een nieuw koepeldak waarop binnenin een film wordt geprojecteerd. De totale renovatie van het museum over christendom, jodendom en islam moet 2.870.000 euro kosten. Als basis voor de facelift wordt 570.000 euro van de gemeente Berg en Dal gevraagd. ,,Het overige geld hopen we via bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, de provincie en het Rijk bij elkaar te krijgen'', verduidelijkt Orientalis-bestuurder Kees de Ruwe.

Net quitte

De fikse upgrade is nodig om het museum levensvatbaar te houden, meent Pieter de Kort, voorzitter van de raad van toezicht. ,,Met een kleine gemeentelijke subsidie van 19.000 euro draaien we nu net quitte. Zelf zouden we het niet redden. Willen we het park exploitabel maken dan moeten we meer bezoekers trekken. Daarvoor zijn investeringen nodig. Eigen vermogen hebben we niet.''