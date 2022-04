Na 65 jaar (!) geeft meester Jeurissen opnieuw geschiedenisles aan Millingen

‘Mèster’ Jeurissen was halverwege de vorige eeuw een basisschoolleraar die meer deed dan alleen zijn lesjes afdraaien in Millingen. Hij was bovenmatig geïnteresseerd in de geschiedenis van het Rijndorp en dook de archieven in om die hele historie - van de Romeinse tijd tot nu - te reconstrueren. Dat resulteerde in 1957 in de uitgave van Geschiedenis van Millingen aan de Rijn, het eerste historische boek ooit over het dorp.