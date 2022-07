Na negentig jaar doven de ovens van Bakkerij Oomen: ‘Bijna niemand wil nog bakker worden’

Guido en Pauline Oomen (beiden 55) doven eind dit jaar de ovens van hun bakkerij in het Groesbeekse kerkdorp De Horst. Guido heeft last van een knie (hij krijgt een ‘nieuwe’) en ze hebben geen opvolgers. Dus de keus werd gemaakt om te stoppen met de bakkerij en de brood- en banketwinkel. Dat ging niet zomaar. ,,We hebben er anderhalf jaar over gedaan, voordat we zover waren”, zegt Pauline Oomen.