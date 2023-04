Natuurclubs: ‘Meer boerenland in uiterwaarden omvormen tot natuurgebied’

Grote verwarring over niet bouwen meest besproken brug van de stad: hoe zit het?

Wat kost het Nijmegen als de komst van het veelbesproken bruggetje over de Waalhaven toch niet doorgaat? Daar is verwarring over ontstaan. Volgens sommige politici ligt het prijskaartje veel lager dan wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) beweert, zelfs onder de ton. Hoe zit het?