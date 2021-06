Natuurgebied De Bruuk valt droog. Is dat erg?

,,Dat is de bedoeling’’, zegt projectleider Jochem Bongers van ingenieursbureau BWZ over de droogte. ,,Er is zeker geen sprake van lekkage. De vegetatie zuigt op dit moment zoveel water op, dat de beken droogvallen. Je moet je voorstellen: er vindt in de zomer een wedstrijd plaats tussen neerslag en verdamping. De verdamping is op dit moment vele malen groter, dus die wint. De kweltoevoer, die in andere maanden tot de natte beken leidt, is het hele jaar constant. Alleen een enkele wilg zuigt nu al zoveel water op en dat verdampt dan via de bladeren.’’