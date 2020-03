‘Nederland lijkt in vergelijking met Spanje wel één groot corona-experiment’

Hier in Nederland kijkt hij zijn ogen uit. ,,Ik heb daar in Spanje echt niemand op straat gezien. Maar als ik hier in de Ooij op de dijk kijk, lijkt het wel alsof vandaag Nederlandse motorrijdag is. Ook in de supermarkt doet iedereen alsof er niks aan de hand is.’’



In Spanje had hij het idee onderdeel te zijn van ‘iets heel heftigs'. ,,Er werd niet gelachen, er werden geen grapjes gemaakt. Nu ben ik zelf doorgaans een luchtig type dat alles wegwuift, maar het contrast is zó groot...Bouwmarkten zijn nog gewoon open, kleine winkeltjes ook. Hier zeggen ze: snotterende mensen moeten thuis blijven, terwijl in Spanje gezegd wordt dat het virus al actief kan zijn voordat je snottert.



,,Ik denk dan: hoe kan het verschil zo groot zijn? Hebben wij in Nederland dan zo veel knappere koppen dan in Spanje of België? Het lijkt wel of we op twee verschillende planeten leven. Echt, ik ben bijna in shock over wat ik hier in Nederland meemaak nu, het lijkt wel of Nederland een totaal experiment is.’’