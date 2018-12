Nederlander vindt dode man in Reichswald bij Kleef

Crowdfun­ding voor grootste kerststal: Museumpark Oriëntalis zoekt 25.000 euro om kerstdiora­ma te kunnen kopen

17:38 HEILIG LANDSTICHTING - Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting is een crowdfundingactie gestart om de grootste kerststal van Europa aan te kopen. Die staat momenteel in het museum tijdens het jaarlijkse Feest van het Licht en zorgt voor een enorme toestroom van publiek. De afgelopen twee weekeinden zijn er al 3500 mensen komen kijken, terwijl het Feest van het Licht pas komende vrijdag officieel van start gaat. Met de aankoop is een bedrag van 25.000 euro gemoeid.