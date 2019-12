Nederlands kampioen TikTok Anne (11): ‘Een filmpje van 15 seconden kost echt veel uren’

vrijdaginterview Mathé Prick en de strijd om de iconische uitkijkto­ren in Beek

20 december BEEK - Het is een Beeks begrip: de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap. Voorzitter Mathé Prick wil dat de stichting ook in de rest van de gemeente bekendheid krijgt. Hij wil in andere dorpen projecten aanpakken en samenwerken met andere stichtingen. Maar eerst zet hij zijn tanden in de discussie over de herbouw van de uitkijktoren in Beek.