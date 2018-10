Nederlandse bestuurder gewond bij ernstig ongeluk net over grens bij Groesbeek

Commotie na vertrek presenta­tor Omroep Berg en Dal om column: ‘Dit gaat veel te ver’

21 oktober GROESBEEK - In politiek Berg en Dal is commotie ontstaan nadat presentator John Peters van het radioprogramma Het Dorpsplein, een van de paradepaardjes van de lokale omroep, op een zijspoor is gezet. Peters moest bij de omroep weg na gedoe over een column van zijn hand in het lokale weekblad ViaGroesbeek.