Niels woont in de Millingerwaard: ‘Ik moet soms tussen drommen toeristen door laveren’

'You are that saxophonist of The Legendary Pink Dots, aren't you?' Af en toe staan er plots Amerikanen, Polen of Fransen in mijn tuin.



Het is gebeurd dat fans van de band waar ik jaren in speelde, de wereld overreisden om deze plek, waar we albums opnamen, te kunnen zien. Ik dacht dat ik aardig afgelegen woonde, maar met Google Earth blijft niets meer geheim.’’