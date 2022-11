Niet alleen de Zevenheuvelenlopers, ook de wegwerkers lopen een race tegen de klok

Jong en oud komen samen bij de Groesbeek­se inloop

GROESBEEK - Een beetje met ze kletsen, lekker ‘opscheppen’ over hoe het leven vroeger was. De Groesbeekse Iet Peters (91) vindt het best gezellig dat er de laatste tijd geregeld leerlingen van het nabijgelegen Montessori College langskomen op de dagbesteding in Het Groene Hart, midden in het dorp.

3 november