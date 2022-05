Niet leerlingen, maar leraren van Notre Dame vinden dit examen spannender dan andere jaren

Samen TV kijken naar de heiligver­kla­ring van Titus Brands­ma

NIJMEGEN - Normaal gesproken is er in de Titus Brandsmagedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen op zondagsmorgen om 10.30 uur een dienst. Maar komende zondag niet. Dan is er al om 09.00 uur een dienst zodat er aansluitend, in de bezinningsruimte, op televisie gekeken kan worden naar de heiligverklaring van de karmeliet Titus Brandsma door de paus op het Sint Pietersplein in Rome.

11 mei