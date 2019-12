‘Niet uit te leggen aan slachtoffer’: minister moet Kamer uitleg geven over niet bestraffen kopschoppers

Kerstmarkt Kleef: klein maar fijn

1 december KLEEF - Je kunt als je in Groesbeek woont in de auto stappen en ruim 100 kilometer rijden om naar de kerstmarkt in Düsseldorf te gaan. Niets mis mee, hoor. Dan kun je met duizenden langs houten hokjes trekken om kerstartikelen te kopen maar vooral om van de glühwein en de warme chocolademelk met slagroom te proeven. Maar waarom het niet dichterbij huis zoeken?