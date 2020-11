Niet wolf maar goudjakhals beet schapen in Ooijpolder dood

,,De individubepaling weten we nog niet. We weten dus niet of het dezelfde jakhals is die eerder in Kranenburg schapen doodbeet.”



Dat het geen wolf is, stelt Verriet enigszins gerust. ,,Bij een goudjakhals is het eerder een uitzondering dat hij een schaap pakt. Die heeft een gevarieerder rantsoen dan de wolf. De goudjakhals eet ook kikkers of vogels. Of bessen.”