Nieuwe microfoons in raadszaal Berg en Dal kosten een ton

Burgemees­ter over conflict Achilles’29: ‘Politie kan tijd wel beter besteden dan aan soap’

16:20 GROESBEEK - Burgemeester Slinkman van Berg en Dal weigert de politie in te zetten om voetbalclub Achilles’29 te weren van sportpark De Heikant. Dat omdat niet duidelijk is, wie er in zijn recht staat: de familie Derks of de voetbalclub. Volgens de burgemeester kan de politie haar tijd wel beter besteden.