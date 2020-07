Nijmegenaar krijgt drie jaar celstraf voor versturen drugs vanuit Kleef

Deel Dorps­straat Groesbeek tijdje onder water

7 juli GROESBEEK – Een gedeelte van de Dorpsstraat in Groesbeek ter hoogte van het gemeentehuis is dinsdagmorgen onder water komen te staan doordat de afsluiter van de waterleiding getest moest worden. Veel passanten hadden het idee dat er een waterleiding gesprongen was maar dat klopte niet.