Nikki (16) uit Berg en Dal heeft schijt aan gendernormen

Tantes die een geheim kunnen bewaren zijn goud waard. Dat geldt ook voor een klassenmentor die je complimenteert met je eigenwijze kledingstijl en het daar verder bij laat.



En klasgenoten die zich in week drie van het schooljaar omdraaien en zeggen: ‘Kom maar bij ons groepje zitten’, mogen we groot inlijsten.



‘Groep’ is een begrip waar Nikki Penninkhof uit Berg en Dal al zestien jaar over nadenkt. Niet weten waar je bijhoort, is een dagtaak waar je ’s nachts wakker van ligt. En net als je er even niet aan hoeft te denken, joelt iemand op het schoolplein: ‘Jongens tegen de meisjes!’



En terwijl iedereen dan snel naar zijn ‘eigen’ team loopt, heeft Nikki inmiddels genoeg zelfvertrouwen om rustig in het midden te blijven staan. Daar staat ze voorlopig goed.



Of: daar staat hij goed. Wat wij willen. Want wij vinden de ‘jongen of meisje’-vraag belangrijker dan Nikki zelf op dit moment.