Nog voor Engelbewaarder megahit wordt, legt deze kleine kermis de succeszanger vast: ‘Schot in de roos’

Operatie Kerkklok: te laat komen is er straks niet meer bij in Ottersum

Inwoners van Ottersum ergerden zich er al een tijdje aan. Aan de kerkklok die in het donker de tijd niet vertelt. Oorzaak: kapotte verlichting. Ze moeten nog even geduld hebben. Maar straks kan niemand in het dorp bij het te laat komen nog aankomen met de smoes dat hij of zij de tijd uit het oog verloren was.