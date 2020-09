Nood is hoog: Museumpark Oriëntalis gaat dicht voor individuele bezoeker

Jochem heeft dik duizend verschil­len­de ‘bewoners’ in zijn tuin in Beek: ‘Sommige zijn er alleen 's nachts’

15 augustus BEEK - Het was even een leuk moment: 1234 op de teller. Zo veel soorten dieren, insecten, planten en ander groen telde Jochem Kühnen in zijn tuin. Bijzonder? ,,Een beetje, maar ook een kwestie van goed kijken.”