Nooit meer De Linde: weemoed bij einde van disco van de eerste kus en eerste dronkenschap

Woon of werk je in Duitsland? Dan gelden straffe coronare­gels

NIJMEGEN/KLEEF - Stel je woont in Nijmegen en werkt in Kleef. Of je woont in Kranenburg en werkt in Wijchen. Waar moet je dan naar luisteren als het gaat om coronaregels? Dat is vrij simpel: naar de Duitse overheid.

2 december