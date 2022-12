GROESBEEK - Nadat de zeven fractievoorzitters in de gemeenteraad van Berg en Dal de laatste acht maanden steevast in het geheim (in het presidium) hebben vergaderd over een eindeloos voortsudderende integriteitskwestie, komt vanavond (donderdag) de gemeenteraad van Berg en Dal in het geheim bijeen.

De vergadering begint om 21.45 uur in het gemeentehuis in Groesbeek. Waarover vergaderd wordt, is niet bekend gemaakt, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid staat de genoemde integriteitskwestie op de agenda. De vergadering begint overigens, zoals de wet dat voorschrijft, openbaar. Ter plekke zal de gemeenteraad moeten besluiten achter gesloten deuren verder te gaan. Voorzitter van de vergadering is nestor Hans Peters, bij afwezigheid van burgemeester Slinkman wegens ziekteverlof.'

Advies

De geheime vergadering is aangevraagd, zo laat de gemeente weten, door de fractievoorzitters. Die hebben recent besloten om advies in te winnen over een nieuw onderzoek naar de integriteitskwestie. Aannemelijk is dat het advies binnen is en vanavond onderwerp van gesprek is.

In april van dit jaar deed burgemeester Slinkman een integriteitsonderzoek naar wethouder Alex ten Westeneind. CDA-raadslid Wim Bakker (CDA) had de burgemeester in vertrouwen vragen gesteld over een mogelijke integriteitsschending door de toen nog aspirant-wethouder. Het onderzoek pleitte de wethouder vrij, maar van meet af aan zijn er vraagtekens gezet bij dat onderzoek. Er moet een nieuw onderzoek komen, maar wat er wel en wat er niet onderzocht moet worden is nog steeds onderwerp van discussie.

Andere kwestie

Zo zou Slinkman hem in vertrouwde gestelde vragen over de kwestie met de buitenwereld gedeeld hebben en schold hij Bakker uit voor 'lul’ en ‘gladjanus'. Ook rezen er dus twijfels over de kwaliteit van het door de burgemeester gehouden integriteitsonderzoek en speelt er mogelijk ook nog een andere integriteitskwestie die nog níet onderzocht is. Wat de politiek ook zwaar op de maag ligt is het lekken naar de media.

Recent uitte Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zijn bedenkingen over het feit dat de burgemeester zich er steeds mee bleef bemoeien, terwijl hij zelf een rol speelt in de kwestie. Dat zorgde weer voor nieuwe twijfels bij de politiek over de tot dan toe gezette stappen.