Oekraïense Natalia (34) vlucht naar Groesbeek: ‘De angst in de oorlog maakt je gek, Poetin is the devil’

Weer geen oldtimers in juli in Millingen: voorberei­dings­tijd is te kort

MILLINGEN - Het Historisch Vervoer in Millingen, het jaarlijks treffen met vele tientallen oldtimers, is dit jaar opnieuw afgelast. Voor de derde opeenvolgende keer is corona de boosdoener, ook al was het evenement pas gepland in het eerste weekeinde van juli, zoals gebruikelijk.

20 februari