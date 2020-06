OG3NE, Alain Clark, Glennis Grace en Xander de Buisonjé naar Groesbeek

Vier dagen lang spelen enkele van de beste zangers en zangeressen van Nederlandse bodem een live-set voor een select gezelschap. Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli kun bezoekers in de ruim opgezette terrastuin van het hotel-restaurant muzikaal lunchen, dineren of borrelen tijdens een miniconcert van één van de vier artiesten.



Ter omlijsting van het programma verzorgt de populaire band The Originals (bekend van o.a. Radio 538) een extra shot live muziek.



Iedere dag speelt één van de muzikanten tijdens twee tijdslots in de tuin van De Wolfsberg: zowel in de middag als in de avond. Het is mogelijk om een tafeltje te reserveren voor 2, 4 of 6 personen met een lunch-, diner- of borrelarrangement.



Meer informatie is te lezen op de website van de Wolfsberg.