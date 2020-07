Og3ne zet tuin van Wolfsberg in Groesbeek op zijn kop

Wandelrou­tes door Rijk van Nijmegen: ‘Het is hier on-Nederlands mooi'

14:13 NIJMEGEN - Het Rijk van Nijmegen is één van de mooiste wandelgebieden van Nederland, zegt Rob Wolfs. Hij kan het weten, want hij stelde al meer dan duizend wandelroutes samen. Vijftien van zijn ‘Trage Tochten’ in deze regio zijn nu gebundeld. Mooi getimed in de vakantie waarin veel Nederlanders thuis blijven.