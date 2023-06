Omgekomen Nijmegenaar (19) herdacht in moskee: ‘Zo’n jonge jongen, het is een grote ramp’

Oude fabriek bij centrum Nijmegen maakt plaats voor 114 huurwonin­gen; bouw gestart

Het terrein van de voormalige margarinefabriek Batava in Nijmegen, ‘boterfabriek’ in de volksmond, transformeert in een nieuw buurtje met 114 huurwoningen, voornamelijk appartementen. Deze week zijn de bouwvakkers begonnen. De oplevering is begin 2025.