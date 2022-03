Onderzoek: de Groesbeek moet weer gaan stromen door dorpscentrum

VIDEO Ruimte voor honderden Oekraïners in Berg en Dal: Ook voormalig pastorie in Leuth biedt onderdak

LEUTH/GROESBEEK - Vier plekken in de gemeente Berg en Dal zijn in beeld als nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. De voormalige pastorie in Leuth is gisteren in allerijl al klaargemaakt voor de opvang van twaalf Oekraïners.

9 maart