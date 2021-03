‘Ooij aan de Waal’: nieuwe wijk met meer dan 100 huizen op terrein van legerdump Reomie

N70 File wandelen op de populair­ste route van Nederland: ‘Ik vraag me wel eens af of ik het moet blijven promoten’

24 maart BEEK - Een van de populairste wandelroutes van Nederland loopt over de heuvelrug van Nijmegen en Beek. De N70, de natuurroute die vorig jaar 50 jaar bestond, is in coronatijd nog veel drukker geworden. Is het nog wel leuk?