Ooij aan de Waal wordt groter dan gedacht: hoogbouw, groen en wellicht winkeltjes in oude steenovens

Leiding springt: rioolwater op straat in Groesbeek

2 april GROESBEEK - Het riool aan de Reestraat in het kerkdorp De Horst in Groesbeek is vrijdagochtend kapot gegaan. Op de plaats waar de leiding gesprongen is stroomt het rioolwater uit de grond en is een gedeelte van het trottoir al flink verzakt.