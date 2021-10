Ooij viert alsnog beetje kermis: Leon Lukassen is 50 geworden en geeft drie dagen feest

Last minute Kalorama Wandel­tocht: voorjaars­klas­sie­ker nu eenmalig in oktober

18 oktober BEEK/NIJMEGEN - Er komt dit jaar toch een Kalorama Wandeltocht. Een van de oudste marsen van het land - de eerste werd al in 1936 gehouden - is last minute toegevoegd aan de wandelkalender. Zaterdag 23 en zondag 24 oktober vindt de 82ste editie plaats. In mei moest de mars afgelast worden vanwege corona. De voorjaarsklassieker wordt nu eenmalig in oktober gehouden.