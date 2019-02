Ooijse Elian (17): eerst naar paus, nu naar WK in Sri Lanka

videoOOIJ - Elian Lavrijsen (17) uit Ooij maakt zich op voor het WK debatteren in Sri Lanka. Over een zoektocht naar uitdaging. En de kunst van goed luisteren. (Plus: drie tips om beter met de buurman te discussiëren!)

Een paar fietsers langs de Hubertuskerk, vier keer per uur lijn 80 door het centrum en verder wat brommende boten op de Waal als achtergrondgeluid. Weinig plekken die op een zonnige winterdag meer rust ademen dan Ooij.

Het was een van de redenen waarom de ouders van Elian Lavrijsen (17) twintig jaar geleden vanuit Brabant naar de Ooijpolder trokken. Voor hun dochter is diezelfde rust juist een stimulans om de wereld te veroveren. Als kind was ze al jeugdburgemeester van Ubbergen, vorig jaar bekroonde ze een project op het Stedelijk Gym met een bezoek aan de paus en nu heeft ze zich in de Nederlandse selectie voor het WK-debatteren geknokt.

Ambassadeur

,,De kalme omgeving waarin ik ben opgegroeid prikkelt mij om verder te kijken dan de polder. Ik houd van uitdagingen en droom ervan om later Nederlands ambassadeur te worden in Moskou of Belgrado. Het leven moet spannend blijven.’’

Die spanning vindt Lavrijsen dit jaar in haar deelname aan het debat-WK. Vorige week werd ze door de Dutch Schools Debating Championships Foundation geselecteerd. Tal van scholieren streden om een plaats: slechts drie mogen er eind juli spreken op de titelstrijd in Sri Lanka. ,,En ik ben er één van. Nauwelijks te bevatten. Het WK moet een mega-evenement zijn. Je zit er met alle deelnemers in één resort. Een soort olympisch dorp. Ik heb er super veel zin in.’’

Fascinerend

De vijfdejaars gymnasiaste werd pas een jaar geleden gegrepen door de kunst van het spreken toen ze een kijkje nam bij de debatclub op haar school, het Stedelijk Gym in Nijmegen. ,,Je leert standpunten verdedigen waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Zo ga je inzien dat ieder verhaal twee kanten heeft. Dé waarheid bestaat niet. Super fascinerend.’’

Volgens Lavrijsen zou elke Nederlander wel een cursusje debatteren kunnen gebruiken. ,,Of het nu in de Tweede Kamer of tijdens een gesprek met de buurman is: mensen overschreeuwen elkaar zonder te luisteren. Zo zakt iedereen weg in zijn eigen gelijk en vind je geen oplossing. Zonde. Want met maar een paar tips kun je al een respectvollere discussie voeren.’’

Discussiëren met de buurman? Drie tips!

Volledig scherm Elian Lavrijsen. © Bert Beelen 1. Luister!

,,Mensen zijn vaak zó overtuigd van hun eigen gelijk dat ze geen oor hebben voor hun gesprekspartner. Stel je eens open voor tegenargumenten en luister écht!’’



2. Denk na over het doel

,,Discussies gaan vaak over een meningsverschil op één punt. Houd dat ene punt – het doel – voor ogen en haal er geen randzaken bij. Anders ontaardt een klein debat snel in een koude oorlog.’’



3. Discussieer niet!

,,Sommige zaken liggen gevoelig. Denk aan ziekte, religie of abortus. Met een debat daarover kun je mensen kwetsen. Zoek het juiste moment voor een discussie. Is dat er niet? Discussieer dan niet!’’