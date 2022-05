Ook automobiliste (40) komt om het leven na fataal ongeval met 53-jarige wielrenner in Groesbeek

Column Opsnijder Nationale feestdag: wandelen met een krat bier

Vijf dagen na Koningsdag, onze nationale feestdag, wandelden we door een klein Duits grensdorp en de natuur eromheen. Het was 1 mei, de nationale feestdag in Duitsland, dus waren we benieuwd of we ergens koekhappers, rommelmarkten of popfestivals zouden tegenkomen.

5 mei