Ook hof spreekt man vrij van seksuele uitbuiting 15-jarig meisje

Audi ramt auto die achteruit weg oprijdt in Groesbeek: bestuurder naar ziekenhuis

2 augustus GROESBEEK - Op de Sint Antoniusweg in Groesbeek zijn rond 21.15 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een auto belandde daardoor in een weiland. De bestuurder van die auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd met een ambulance.