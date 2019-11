Ook in het VVD-bolwerk willen ze best gas terug nemen: ‘eigen rijbaan voor de elektrische auto’

Update Woning verwoest door grote brand in Ooij: ‘Houd ramen en deuren gesloten’

19:25 OOIJ - Aan een woning op de Vlietberg in Ooij is woensdag aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken. Het huis is compleet verwoest door het vuur en is volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid niet meer te redden.