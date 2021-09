Ook in het zo rustige Kekerdom zitten plots dildo’s op de brievenbus: werk van ‘De Plakker’?

Wie verwacht er actie in Kekerdom op zaterdagochtend? In het amper 500 zielen tellende polderplaatsje is normaal alleen écht reuring tijdens de kermis.



Verder is het dorp vooral een oase van rust. De bus rijdt al jaren niet meer door het centrum. De winkels zijn verdwenen. En er staat maar één brievenbus. Niemand die vermoed zal hebben dat juist dié nog eens nieuws zou worden.



Daarom ook dat een dorpsbewoner weinig oog had voor de oranje PostNL-bus bij Weverstraat 44 toen hij er zaterdag in alle vroegte met zijn racefiets voorbij peddelde. Even verderop begon het hem pas te dagen - had hij het nou goed gezien?



De man (‘liever geen naam in de krant’) keerde om en inderdaad: ,,Twee dildo’s op de brievenbus. Aan de voor- en bovenkant. Ik heb ze meteen op de foto gezet.”