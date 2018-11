Ook Kleef geeft het op: deze spoorlijn wordt niet tot leven gewekt

Volgens de provincie is er wel sprake van groei van het aantal busreizigers 'maar blijven de aantallen reizigers die gebruik gaan maken van een treinverbinding dicht tegen de aannames uit 2013 liggen'. Het gaat dan om 3400 reizigers per dag, waarvan de helft grensoverschrijdend reist. De andere helft reist dan bijvoorbeeld tussen Nijmegen en Groesbeek. Bovendien gaat een aantal van die treinreizigers nu nog met de bus. 'Het aantal nieuwe reizigers (grensoverschrijdend) blijft dan beperkt tot 800 per dag'.



Ter vergelijking: van het traject Arnhem-Doetinchem maken 22.000 reizigers per dag gebruik. De provincie zet dan ook in op verbetering van de busverbindingen in de grensregio.



Wat ook een rol speelt is de opvatting van de gemeente Berg en Dal. Die heeft de provincie recentelijk een brief gestuurd waarin ‘ze aangeeft het onwenselijk te vinden dat er een trein door de kern Groesbeek gaat rijden’. De gemeente, die de spoorlijn overigens van ProRail wil kopen, vreest barrièrewerking (dichte spoorbomen) in Groesbeek.