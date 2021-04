Ook picknicktafels mogen niet bij koffie ‘to go’: Wolfsberg moet mensen wegsturen

Het is nog onduidelijk of er een boete komt. Burgemeester Mark Slinkman wacht eerst het rapport van de ambtenaren af. ,,Ik krijg er veel reacties op en vindt het moeilijk uit te leggen waarom veel evenementen met in totaal 230.000 bezoekers wel mogen en dit niet”, zegt Slinkman.



,,De opsporingsambtenaren maken elk weekend een rondje. Als ze iets zien, kijkt er een jurist naar en beoordeel ik wat er moet gebeuren. Houden we het bij een waarschuwing? Is er überhaupt iets gebeurd waar we iets mee willen? De samenleving komt natuurlijk steeds meer onder spanning te staan. Het gaat mij niet om boetes, maar om de volksgezondheid.”