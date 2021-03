Ook zorg over drukte in natuur bij Nijmegen: ‘Loslopende hond moet op het pad blijven’

Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: een hond mag nergens van de paden af, ook niet in een losloopgebied. Boswachter Ellen Luijks van Natuurmonumenten en haar collega's zien het echter met regelmaat.



,,Maar ook in gebieden waar honden niet los mogen gebeurt het. En we zien nogal wat mensen van de paden afgaan, ze lopen dwars over de heuvels bij de Sint Jansberg of ze struinen over de Mookerheide. Maar wat mensen niet beseffen, is dat dit gevaarlijk kan zijn voor wilde dieren, al helemaal in het komende seizoen.”