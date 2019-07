Oorlogsmonument in Kalkar beklad uit protest tegen 'Mein Kampf’-inscriptie

‘Romeinen’ strijken neer in Orientalis tijdens Via Romana Festival in Heilig Landstich­ting

16:03 HEILIG LANDSTICHTING - Tijdens het Via Romana Festival strijken diverse groepen van reenactors uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk neer in museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Die reenactors zijn liefhebbers die zich kleden als en figuurlijk in de huid kruipen van Romeinen in de vierde en vijfde eeuw. In de Romeinse straat van het museumpark leven zij gedurende een week het leven van een Romein.