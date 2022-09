Op beversafari in de Millingerwaard: ‘Hun grootste vijand? Wijzelf’

In Millingen wisselen de rommeltjes vandaag van eigenaar: ‘Wij zijn altijd op zoek naar wat een ander niet heeft’

MILLINGEN - ,,Een euro.” Over de tafel met verfbrander, boor, koffie, een tap en veel serviesgoed geeft Ricardo de Ruijter een boek van Nijntje aan een klant. De loop zit er deze zondag lekker in bij de snuffelroute in Millingen.

28 augustus