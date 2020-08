Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek ligt één Nederlander. Dit is zijn verhaal

Ooggetuige van de oorlog ‘Geen pinnetje heb ik meer in mijn haar, stem kwijt, voeten vallen af van moeheid’

11 mei Eindelijk meldt de radio het verlossende bericht: de Duitsers hebben gecapituleerd. Bijna elke dag is er weer een nieuwe reden tot vreugde: capitulatie in Bremen, in Wageningen, in Reims, in Berlijn... En na Victory Day volgt Hemelvaart, tijd om de doden de gedenken.