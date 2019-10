Op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide liggen de doden voor altijd; 14.000 graven in het groen

VIDEO en UPDATE Gennepse motorrij­der zwaarge­wond bij ongeluk op weg tussen Nijmegen en Groesbeek

4 oktober GROESBEEK - Een 24-jarige motorrijder uit Gennep is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Nijmeegsebaan in Groesbeek. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter is geland, zodat een arts mee kon rijden in de ziekenwagen.