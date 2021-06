Opmerkelijk: vriendengroep rijdt op mobiele bankstellen, fauteuils en botsauto's door Groesbeek

Vernielin­gen aangericht aan historisch informatie­pa­neel over Tweede Wereldoor­log in Groesbeek

21 mei GROESBEEK –Vrijdag leek het erop dat het historisch informatiepaneel over de Tweede Wereldoorlog onder aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek door de harde wind uit de sponning was gewaaid. Nadere inspectie bracht aan het licht dat het paneel uit de sponning getrapt was door tot nog toe onbekende vandalen.