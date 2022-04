Opnieuw bushokje gesloopt in Groesbeek

Festival Polderpop gaat door, in de geest van Erik Brugman

LEUTH - Festival Polderpop herleeft dit jaar in Leuth. Vier mensen hebben de organisatie op zich genomen, na het overlijden vorig jaar van organisator Erik Brugman. Op 13 en 14 augustus proberen ze het festival te laten zijn zoals hij het in gedachten had.

