Opnieuw ruzie over ‘Groesbeekse’ zandhagedis: ‘Gebied van het dier wordt bedreigd’

Duitser opgepakt die in politieau­to stapt na ongeluk: ‘Ik wil blowen!’

11 december BERG EN DAL - Een niet alledaags tafereel in Berg en Dal dinsdagavond: een Duitse automobilist is opgepakt nadat hij op de Oude Kleefsebaan in een politieauto stapte na een ongeval. Agenten konden hem er op tijd uit trekken.