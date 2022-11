Oppositie Berg en Dal tegen opentrekken blik ambtenaren

Slimme bandenpomp in Groesbeek helpt automobi­list geld te besparen (en is nog gratis ook!)

GROESBEEK - Luchtig nieuws, maar wel fijn voor de portemonnee: wie in de buurt van Groesbeek woont kan vanaf nu kosteloos zijn autobanden oppompen. In het heuveldorp is een speciale gratis luchtinstallatie geopend door de gemeente. En het apparaat is nog ‘slim’ ook.

