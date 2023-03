Opschoondag: het wordt iets schoner in de berm , maar ‘Het zijn zeker niet alleen de jongeren’

Zowel de schoonmakers in De Horst als in Leuth, hadden de indruk dat de hoeveelheid afval een beetje minder aan het worden is. In de Cranenburgsestraat in het buitengebied van Groesbeek waren Elma Burg en Bert Arents twee van de actieve vrijwilligers.

,,We treffen vooral blikjes drank en flessen aan”, vertelt Arents. ,,En niet te vergeten verpakkingsmateriaal van snoepwaren. Die worden zo maar in de natuur gekieperd. Al moet ik zeggen dat het restafval wat minder is, misschien wel omdat door het jaar heen wijkhelden zwerfvuil opruimen. Als ze gaan wandelen ruimen ze de rommel meteen op.”

Troep op school- en forensenroute

In Leuth verzamelde zich zaterdagochtend een groep van zo'n twintig vrijwilligers in schuttersgebouw de Vriendenkring. ,,Hier in het dorp zijn het altijd Pieter Derks en Alex Groothuizen die een oproep doen op op de Landelijke Schoonmaakdag te komen helpen”, vertelt Jo Coerwinkel van Dorpsagenda Leuth en één van de vrijwilligers.

Hij kreeg het fietspad tussen het dorp en de Thornsche Molen als opruimstrook aangewezen, een bekende school- en forensenroute. ,,Ik moet zeggen: het wordt iets schoner in de bermen”, volgens ook Coerwinkel. ,,Het kan zijn dat het nog koud is geweest en er nog niet zo veel gefietst wordt. Maar er ligt natuurlijk nog steeds veel troep. Ik zie veel jongeren drank en snoep kopen bij Nico de Witt in Beek en de Spar in Leuth. Maar het zijn zeker niet alleen de jongeren, hoor. Ook volwassen automobilisten gooien onderweg van alles uit het raam.”

Wijkhelden met uitrusting

Veel van de vrijwilligers die gisteren meededen aan de Landelijke Opschoondag zijn zogenoemde Wijkhelden, die worden uitgerust door de Nijmeegse afvalinzamelaar Dar. Ze zijn herkenbaar aan de eigen hesjes, handschoenen, knijpers en speciale afvalzakken. Die mogen tijdens de inzamelrondes aan straat worden gezet en worden dan meegenomen.

