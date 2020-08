Opslag voor miljoenenhandel met illegale sigaretten zat in oude champignonkwekerij Heumen

UpdateKRANENBURG - De Duitse en Nederlandse douane hebben een handel in illegale sigaretten opgerold. Een voormalige champignonkwekerij in de gemeente Heumen diende als opslag. In een hal in het Duitse Kranenburg vond de Duitse douane een sigarettenfabriek.

De Nederlandse opsporingsdienst stuitte vorige week vrijdag op 53 pallets met onder meer sigarettenpapier, filterpapier, filters, lijm en twee merken namaak-verpakkingen voor sigaretten. De voorraad is in beslag genomen.

Hiermee hadden volgens de douane ruim 40 miljoen sigaretten geproduceerd kunnen worden. De dienst kwam de opslag op het spoor dankzij een tip van de Duitse collega’s. Die rolden vorige week dinsdag een illegale sigarettenfabriek op in Kranenburg, vlakbij Nijmegen.

55.000 sloffen

Daarbij namen 55.000 sloffen met illegale sigaretten en 60 ton tabak in beslag genomen ter waarde van miljoenen euro’s. In de fabriek produceerden de criminelen 10 miljoen sigaretten per week. Die kwamen terecht in namaakpakjes van de merken Richmond, Regal, Richman en Mayfair.

Volledig scherm De champignonkwekerij in de gemeente Heumen die als opslag is gebruikt voor een illegale sigarettenfabriek in het Duitse Kranenburg. © FIOD

De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor de Britse markt, waarmee per slof 70 euro accijns werd ontdoken. De Duitse staat zou alleen al 1,5 miljoen euro per week aan belasting zijn misgelopen. De fabriek zou vanaf eind 2016 in gebruik zijn geweest.

Ingenieus verbouwd

Behalve de 11 miljoen sigaretten, filters en vloei nam de politie ook namaak-verpakkingsmateriaal in beslag van het merk Richmond. Ook zijn drie auto’s meegenomen door de politie. Volgens de Duitse politie was de hal zeer ingenieus verbouwd, waardoor de kans op ontdekking gering was.

Volledig scherm De Duitse douane en politie hebben met hulp van de Nederlandse douane een illegale sigarettenfabriek opgerold in Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen. In de fabriek konden 10 miljoen sigaretten per week worden geproduceerd. © Foto ZFA Essen

In Kranenburg betrapten de douane en politie twaalf verdachten terwijl ze de sigarettenmachines bedienden. De mannen komen uit Polen en Oekraïne en zijn tussen de 28 en 59 jaar oud. Ze zijn aangeklaagd voor georganiseerde criminaliteit waarbij door de illegale productie van sigaretten belasting en accijns is ontdoken.

Europol

De opsporingsdiensten kwamen de illegale sigarettenfabriek op het spoor door een tip van Europol en de Poolse politie in maart. Het is pas voor de vierde keer dat in Duitsland een illegale, professionele sigarettenfabriek is opgerold, aldus de politie. Bij het onderzoek waren meer dan 200 opsporingsambtenaren betrokken.

Vorige week is ook in Weurt, onder de rook van Nijmegen, een grote hoeveelheid illegale sigaretten gevonden. Bij een bedrijventerrein aan de Metaalweg vond de Fiod (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) ruim 11 miljoen sigaretten. In een loods op het terrein stonden in totaal 31 pallets met in plastic verpakte sloffen sigaretten.

