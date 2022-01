Opvallende klacht over herstelde Millingse kerkklok: ‘Hij slaat te zacht’

Reichswald weer in beeld voor windmolens

KRANENBURG - Het Duitse Reichswald tussen Groesbeek en Kranenburg is opnieuw in beeld als locatie waar windmolens gebouwd kunnen worden. Opnieuw, want in 2017 werd er na protesten van burgers en de gemeenten Berg en Dal en Gennep een streep gezet door het plan om hier, aan de Kartenspielerweg, twaalf turbines van 200 meter hoog te plaatsen.

9 januari